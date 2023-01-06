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На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция, участники призывают к защите экологии

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция, участники призывают к защите экологии Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана на дороге Ханкенди-Лачын продолжается.
Карабах
6 января 2023 г. 17:13
На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция, участники призывают к защите экологии

Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана на дороге Ханкенди-Лачын продолжается.

Как передает сотрудник Report с места событий, участники акции продолжают скандировать лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Несмотря на морозную погоду, экоактивисты, не создавая помех движению в обоих направлениях дороги, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках.

Дорога остается полностью открытой для гуманитарных целей.

Отметим, что в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях беспрепятственно проехали в общей сложности 18 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, продолжается уже 26 дней.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоProtest continues on Khankandi-Lachin road, activists call to protect environment
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda aksiya davam edir, iştirakçılar ekologiyanı qorumağa çağırırlar

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