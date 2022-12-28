На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, участники мирной акции скандируют лозунги "Конец экологическим преступлениям!", "Stop ecoterror!" и пр.

В настоящее время нет препятствий для свободного проезда через место проведения акции. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 17 дней.