О нас

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
28 декабря 2022 г. 13:12
На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, участники мирной акции скандируют лозунги "Конец экологическим преступлениям!", "Stop ecoterror!" и пр.

В настоящее время нет препятствий для свободного проезда через место проведения акции. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 17 дней.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоProtest continues on Khankandi-Lachin road, participants in high spirits
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda aksiya davam edir, iştirakçılar yüksək əhval-ruhiyyədədir

Экслюзивные новости

Из украинского города Бахмут
ФотоИз украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi