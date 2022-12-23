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На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста Несмотря на холодную погоду, на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
23 декабря 2022 г. 22:34
На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста

Несмотря на холодную погоду, на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает сотрудник Report с места событий, экоактивисты и молодые волонтеры скандировали различные лозунги: "Положить конец экологическим преступлениям!", "Stop ecoterror!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! "Мониторингу да!".

Наряду с этим, активисты с плакатами в руках на русском и английском языках, исполняют патриотические песни.

Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 12 дней.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyası davam edir, şüarlar səsləndirilir

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