На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста, ее участники скандируют лозунги

На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает сотрудник Report с места событий, экоактивисты и волонтеры призывают мировую общественность беречь экологию, продолжают скандировать лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!" и др.

Участники акции держат плакаты на азербайджанском, русском и английском языках, поют патриотические песни.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 24-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.