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На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста с требованием положить конец экотеррору

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста с требованием положить конец экотеррору Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 88 дней. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность.
Карабах
9 марта 2023 г. 08:23
На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста с требованием положить конец экотеррору

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 88 дней. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность.

Как передает с места событий сотрудник Report, начавшаяся утром 12 декабря прошлого года акция продолжилась и в ночь на 9 марта. Участники акции демонстрируют твердую волю и настойчивость.

В ходе акции соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем были исполнены песни в духе патриотизма.

Принимающие участие в акции волонтеры и представители НПО, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке Protest rally on Khankandi-Lachin road continues for 88th day
Версия на азербайджанском языке “Ekoloji cinayətə son” - Xankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyası 88 gündür davam edir

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