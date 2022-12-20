На дороге Ханкенди-Лачын организован флешмоб с призывом к защите окружающей среды

Участники акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе организовали флешмоб на дороге Ханкенди-Лачын.

Участники акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе организовали флешмоб на дороге Ханкенди-Лачын.

Как передает сотрудник Report с места проведение акции, протестующие собрали мозаику, призывающую к защите окружающей среды.

Кроме того, молодые люди исполнили музыкальные произведения на таре и кеманче.

Участники продолжающейся девятый день мирной акции скандировали лозунг "Спасите окружающую среду". Они ожидают, что выдвинутые ими требования по защите природы будут выполнены.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже девятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.