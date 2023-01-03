На дороге Ханкенди-Лачын обеспечен проезд автомобилей российских миротворцев

На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын был обеспечен проезд еще 6 автомобилей российских миротворцев.

На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста экоактивистов и волонтеров против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещен российский миротворческий контингент (РМК), был обеспечен проезд еще 6 автомобилей РМК.

Как передает сотрудник Report с места событий, автотранспорт проехал участок дороги беспрепятственно.

Из Ханкенди в Лачын проследовали три легковые, две машины снабжения и автомобиль пресс-центра миротворцев.

Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через город Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 23 день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.