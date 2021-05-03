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На деоккупированных территориях создадут зону "зеленой энергии"

На деоккупированных территориях создадут зону "зеленой энергии" Министерству энергетики выделены средства в размере 1 391 010 долларов США в манатном эквиваленте
Карабах
3 мая 2021 г. 14:46
На деоккупированных территориях создадут зону зеленой энергии
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".

Как передает Report, распоряжением, с целью привлечения специализированной международной консалтинговой компании для разработки концепции и генплана в связи с созданием на деоккупированных территориях Азербайджанской Республики зоны "зеленой энергии", из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджанской Республики на 2021 год, Министерству энергетики выделены средства в размере 1 391 010 долларов США в манатном эквиваленте.

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Версия на английском языке "Green energy" zone to be created in liberated areas - ORDER
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə “yaşıl enerji” zonası yaradılacaq - SƏRƏNCAM

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