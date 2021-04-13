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Президент: Мы ждем предложений от МГ ОБСЕ по урегулированию мирной жизни в регионе

Президент: Мы ждем предложений от МГ ОБСЕ по урегулированию мирной жизни в регионе "Есть такие сферы, в которых она может сыграть роль в оказании влияния на постконфликтную ситуацию"
Карабах
13 апреля 2021 г. 16:41
Президент: Мы ждем предложений от МГ ОБСЕ по урегулированию мирной жизни в регионе
Ильхам Алиев

"Мы ждем, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему урегулированию мирной жизни в регионе. Считаю, что есть такие сферы, в которых она может сыграть роль в оказании влияния на постконфликтную ситуацию. Не как группа, которая содействует разрешению конфликта, потому что конфликт уже урегулирован".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе выступления на прошедшей в Университете ADA международной конференции на тему "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".

Президент отметил, что, "говоря о мирном соглашении с Арменией, - если Армения рассмотрит этот вариант, - для международных акторов здесь может быть создано много сфер деятельности - демаркация, делимитация, взаимодействие. Надеюсь, что представители Минской группы в ближайшее время посетят Азербайджан с рядом предложений, и мы внимательно их изучим".

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