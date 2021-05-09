Музыканты из Турции и США посвятили песню освобождению Карабаха

Освобождению Карабахского региона Азербайджана от многолетней оккупации Армении посвящена новая песня турецкого композитора Тургая Эврена под названием "Many Years Ago"

Освобождению Карабахского региона Азербайджана от многолетней оккупации Армении посвящена новая песня турецкого композитора Тургая Эврена под названием "Many Years Ago".

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", композиция, исполненная американской певицей Деллой Майлз, была размещена в Twitter и на YouTube 8 мая - в память о трагических событиях 1992 года, когда ВС Армении оккупировали жемчужину Азербайджана - город Шушу в Карабахе.

"Армяне совершили много беззакония и преступлений против мирных жителей Азербайджана, в том числе женщин и детей. Боль азербайджанского народа долгие годы отзывалась и в моем сердце", - рассказал Эврен агентству "Анадолу".

По его словам, решение посвятить теме освобождения Карабаха песню на английском языке, была связана со стремлением довести информацию о реалиях Южного Кавказа до максимально большего числа людей по всему миру.

"Я хотел, чтобы о теме Карабаха услышали и в других странах. Обсудил песню с американской певицей Деллой Майлс. Она поддержала идею, и мы вместе доработали мелодию. Аранжировкой занялся Али Толга Демирташ", - сообщил Эврен.