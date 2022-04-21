Мусабеков: Армения должна поторопиться, чтобы успеть запрыгнуть в отходящий поезд

Интервью с депутатом Милли Меджлиса, политологом Расимом Мусабековым

Интервью Report с депутатом Милли Меджлиса, политологом Расимом Мусабековым

─ Полагаю, не ошибусь, если скажу, что события в Украине изменили отношение многих к понятиям «мир» и «стабильность», и если раньше они представлялись некими эфемерными понятиями, то сейчас, на фоне происходящего, люди реально задумались, сколь хрупок, уязвим мир… Применительно к нашему региону, это, безусловно, подстегнуло к миротворческим инициативам даже тех, кто раньше не проявлял особой активности в многолетнем процессе армяно-азербайджанского урегулирования. Под эгидой ЕС в Брюсселе прошла встреча президентов Азербайджана и Армении. Можно ли считать, что формат переговорного процесса изменен и на смену оказавшейся никчемной Минской группы ОБСЕ пришел новый медиатор?

─ Необходимость в посредничестве Минской группы ОБСЕ после победы Азербайджана в 44-дневной войне и освобождения оккупированных территорий, в общем-то, отпала. Посредники Минской группы по сути и не скрывали, что занимаются не столько урегулированием конфликта, сколько имитацией переговорного процесса, модерированием выгодного армянам статуса-кво, лишь бы не было войны. Разумеется, при таком раскладе Азербайджан ничего хорошего от сопредседателей Минской группы не ждал и решил вопрос благодаря доблести своей армии.

После войны президент Азербайджана принял сопредседателей Минской группы по их настоянию и дал им понять, что более не видит нужды в их посреднических усилиях. После этого они в нашу страну уже не приезжали, поскольку понимали, что здесь их никто не ждет.

Впоследствии они выступали с разного рода заявлениями, пытаясь навязать свои услуги, но отклика со стороны Азербайджана не последовало.

А недавно на брифинге в Москве министр иностранных дел Сергей Лавров открыто заявил своему армянскому коллеге, что США и Франция отказываются взаимодействовать с Россией.

Все это свидетельствовало о развале посредничества Минской группы, однако США – как единственная сверхдержава, и Россия, как бывшая метрополия, которая является союзницей Армении, но одновременно стратегическим партнером Азербайджана, сохраняют свое влияние в постконфликтном урегулировании.

Именно Москва остановила военные действия, способствовала принятию трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года, многие положения которой были тут же выполнены. Имеется ввиду прекращение боевых действий, вывод армянских вооруженных сил из Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов, введение миротворческого контингента, обмен пленными.

Но следует признать, что некоторые положения этого заявления до сих пор остаются на бумаге. В первую очередь, это полный вывод остатков вооруженных сил Армении с территории Азербайджана и разоружение незаконных местных вооруженных формирований. Неурегулированными остаются проблема делимитации границы и открытия транспортных коридоров.

Односторонняя, проармянская позиция Франции как в ходе Второй Карабахской войны, так и после нее сделала неприемлемой для Баку ее посреднические инициативы. Эту роль взял на себя Совет ЕС в лице его президента Шарля Мишеля.

Важно, что посредничество осуществляется по оговоренной и приемлемой для Баку международной повестке, а именно постконфликтного урегулирования между Азербайджаном и Арменией. В заявлениях, с которыми выступал Шарль Мишель по итогам организованных им встреч Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе, не упоминались ни Нагорный Карабах, ни Минская группа. Вместе с тем, остается посредническая роль России, начались переговоры между Турцией и Арменией по установлению двусторонних отношений, определенный интерес, как региональное государство, проявляет Иран. Однако институционально посредническую функцию в существенной мере взял на себя Евросоюз и ее президент Шарль Мишель.

─ И вдогонку к предыдущему вопросу… По итогам встречи президенты Азербайджана и Армении поручили главам внешнеполитических ведомств своих стран начать работу по делимитации и демаркации границы. Будет создана соответствующая комиссия. Учитывая отсутствие видимых точек соприкосновения по ключевым вопросам, очевидно, что предстоит довольно долгий, изнурительный процесс… Как Вы считаете, затянется ли он на годы или будет форсирован при деятельном участии заинтересованных сторон извне?

─ Фактически, положение о делимитации и демаркации границы закреплено в трехстороннем заявлении 2020 года и последующих армяно-азербайджанских встречах с участием президента РФ в Москве и в Сочи. Однако Ереван под разными предлогами затягивает процесс создания двусторонней смешанной комиссии по пограничным вопросам. На встрече в Брюсселе был поставлен конкретный срок – до конца апреля. Если это будет выполнено, то процесс начнется, однако ожидать его скорого завершения не стоит. Хочу напомнить, что процесс делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Россией велся на протяжении многих лет, с дружественной Грузией он до сих пор не завершен. На мой взгляд, главное начать этот процесс. Сторонами должна быть согласована базовая топографическая карта, установлена фактическая линия границ в соответствии с советскими картами. Далее могут быть внесены определенные уточнения, встречные предложения. Я думаю, этот процесс будет начат. Скажем, если сторонам удастся договориться по 70-80% спорных вопросов, касающихся линии границы, по оставшейся части можно было бы вести диалог. И важно сделать так, чтобы жители приграничных сел не испытывали опасений и тревог.

─ После сокрушительного поражения во Второй Карабахской войне, Армения мечется между Россией и Западом, стараясь усидеть на двух стульях и выгадать максимальные дивиденды для себя от обеих сторон. Результаты недавнего социологического опроса среди населения Армении показали, что жители страны больше тяготеют к НАТО, видя в североатлантическом альянсе силу, способную защитить Армению. ОДКБ уступает позиции в списке «защитников» армян. Официальные власти Армении по вполне объяснимым причинам от откровенно антироссийской риторики воздерживаются, но реверансы Западу все же отвешивают. Что сулят Армении подобные заигрывания, и как нашей стране реагировать на развернутую армянской стороной информационную кампанию, призванную бросить тень на азербайджано-российские отношения? Армянские СМИ активно муссируют эту тему, видно, декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном не дает им покоя.

─ Страхи Армении надуманные, поскольку никто на нее нападать и что-то отбирать не собирается. Армения имеет территориальные притязания к соседям – Азербайджану и Турции. Латентные претензии у армян есть и к Грузии, и даже к Ирану. Но к последним двум они открыто свои притязания до поры до времени не артикулируют, поскольку через эти страны в настоящее время проходят жизненно важные транспортные артерии. Армяне заискивают перед Россией и ОДКБ в надежде заручиться поддержкой в вопросе своих территориальных притязаний к соседям. Недовольство армян заключается в том, что русские не захотели погибать ради их амбиций. Что касается претензий Армении к Турции, то по инерции продолжается давление на Анкару посредством кампании по международному признанию так называемого «геноцида», но надежды добиться каких-либо компенсаций и преференций несостоятельны.

Правительство Никола Пашиняна откровенно прозападное, однако отдаляться от России армяне все же опасаются, да и не могут ввиду тотальной военной и экономической зависимости. Попытки армян заигрывать с Западом и ублажать Россию выглядят непродуктивно и жалко.

Должен сказать, что после 44-дневной войны Азербайджан разрушил надежды Армении столкнуть нас с третьей стороной. Сперва это был Иран в приграничье реки Араз. Надо признать, что из Ирана раздавались неадекватные заявления и какие-то угрозы в адрес Азербайджана, проводились масштабные учения на берегу Араза. Однако Азербайджан вежливо, но твердо отклонил безосновательные претензии Тегерана.

Предостережение в адрес Тегерана прозвучали из союзных Турции и Пакистана. Главе МИД Ирана в ходе его визита в Москву объяснили, что на российскую поддержку Ирану рассчитывать не следует и ошибочно нагнетать дополнительную напряженность в регионе.

Новое руководство Ирана осознало реалии и избрало путь нормализации и восстановления традиционного добрососедства с Азербайджаном. Более того, был подписан документ с Ираном, предусматривающий прокладку железной и шоссейной дорог, а также линии электропередач по иранскому берегу Араза. Так что теперь Армении, затягивавшей вопрос Зангезурского коридора, придется поторопиться, чтобы успеть запрыгнуть в отходящий от перрона поезд транспортного коридора. В противном случае Армения так и останется в глухой изоляции, в какой, собственно, сейчас и пребывает, серьезно ухудшится ее положение, сопряженное с Лачинским коридором.

Азербайджан подписал союзническую декларацию с Турцией, продемонстрировав тем самым, что отношения с Турцией, являясь важным геополитическим фактором в регионе, носят стратегический характер.

Надежды армян столкнуть Азербайджан с Россией также были обнулены подписанием Декларации о союзническом взаимодействии.

Желания армянского лобби испортить отношения нашей страны с США в надежде добиться для себя дополнительных преференций тоже потерпели фиаско. Несмотря на старания армянского лобби в Конгрессе, новая администрация урезала помощь Армении, снизив ее до 24 млн. долларов, в то время как в рамках бюджета Пентагона на цели безопасности для Азербайджана предусмотрены ассигнования в размере 164 млн. долларов.

К тому же в условиях нынешних действий России в Украине многократно возросла значимость проложенных при участии Азербайджана энергетических и транспортных коридоров, таких как Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Карс, имеющих исключительную значимость с точки зрения обеспечения энергобезопасности Европы и Центральной Азии. Все это возвращает армян к реальности. На стороне Азербайджана международное право и сила и неуклонно возрастающий интерес глобальных экономических и политических акторов.

─ И последний вопрос. В Армении растет недовольство действиями Никола Пашиняна в переговорном процессе с Азербайджаном, многими расценивающиеся как уступчивость. Как Вы считаете, может ли на этой волне недовольства произойти смена власти в Армении?

─ На мой взгляд, армяне отдают себе отчет в том, что не располагают силой и ресурсами для реализации исторических химер и мифов, которыми многие годы засоряли сознание своего населения. Воевать и умирать за Карабах сегодня, в особенности после потерь в 44-дневной войне, мало кто из армян желает. Разумеется, Пашиняна будут критиковать за уступчивость, неумение защитить армянские интересы, но я не думаю, что на этой основе можно раскачать ситуацию в Армении и добиться свержения главы правительства. Однако ситуация может измениться. Экономика Армении тесно связана с Россией, которая в настоящее время находится в изоляции и под санкциями. Все это отражается на Армении, а обещанная Евросоюзом помощь пока не поступила. В случае усугубления социально-экономических проблем и коррумпированности власти в Армении могут вспыхнуть протесты, но пока Пашинян располагает очень серьезной поддержкой в парламенте. Результаты опроса общественного мнения в Армении свидетельствуют о том, что поддержка Пашиняна электоратом несколько снизилась, но она все же значительно выше, чем у его оппонентов. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшей перспективе Никол Пашинян будет оставаться политической фигурой, ведущей от лица своей страны переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанских проблем.

Надия Кафарова