Мурадов: Обстановка в районе Гадрута стабилизировалась

Обстановка в зоне вокруг поселка Гадрут стабилизировалась.
Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
"11 декабря произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента", — рассказал он во время брифинга.
По словам Мурадова, сейчас все спокойно, российские миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации, а также поддерживают связь с представителями армянской и азербайджанской сторон.
В последние дни Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики проводит антитеррористическую операцию против террористических и диверсионных действий армянских вооруженных сил, оставшихся в лесной зоне вокруг поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана. Эти территории недавно были освобождены Вооруженными силами Азербайджанской Республики от длительной армянской оккупации .
Правительство Азербайджана и российская миротворческая миссия принимают все необходимые меры для поддержания мира в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября.