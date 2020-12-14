Мурадов: Обстановка в районе Гадрута стабилизировалась

Российские миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации, а также поддерживают связь с представителями армянской и азербайджанской сторон

Обстановка в зоне вокруг поселка Гадрут стабилизировалась.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"11 декабря произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента", — рассказал он во время брифинга.

По словам Мурадова, сейчас все спокойно, российские миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации, а также поддерживают связь с представителями армянской и азербайджанской сторон.

В последние дни Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики проводит антитеррористическую операцию против террористических и диверсионных действий армянских вооруженных сил, оставшихся в лесной зоне вокруг поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана. Эти территории недавно были освобождены Вооруженными силами Азербайджанской Республики от длительной армянской оккупации .

Правительство Азербайджана и российская миротворческая миссия принимают все необходимые меры для поддержания мира в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября.