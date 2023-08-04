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Мунира Субашич: Важно, чтобы совершавшие в Карабахе преступления понесли наказание

Мунира Субашич: Важно, чтобы совершавшие в Карабахе преступления понесли наказание Очень важно, чтобы преступники, которые убивали и пытали людей в Карабахе предстали перед судом.
Карабах
4 августа 2023 г. 17:32
Мунира Субашич: Важно, чтобы совершавшие в Карабахе преступления понесли наказание

Очень важно, чтобы преступники, которые убивали и пытали людей в Карабахе, предстали перед судом.

Как передает Report, об этом сказала председатель общественного объединения "Матери Сребреницы и анклава Жепа" Мунира Субашич.

Субашич поприветствовала задержание военного преступника Вагифа Хачатуряна.

"Очень важно, чтобы преступники, которые убили, увезли ваших сыновей, пытали их, предстали перед судом. Это произойдет только в том случае, если вы продолжите свою борьбу за правду и справедливость. Вы должны дать показания в суде о преступлениях, совершенных против ваших сыновей. Вы не должны отказываться от правосудия. Вы должны знать, что у преступлений нет срока давности. Идите в суд, посмотрите преступнику в глаза и дайте показания. Скажите ему, что пришло время ответить за свои преступления. Дорогие матери, вы должны бороться, вы не должны отказываться от борьбы за справедливость. Не учите детей мести и ненависти, воспитывайте их, и это будет вашей победой", - сказала она.

Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

Были убиты 25, ранены 14 азербайджанцев, а 358 жителей села стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке “Srebrenitsa Anaları” Assosiasiyası Vaqif Xaçaturyanın həbsini alqışlayıb
Версия на английском языке Munira Subasic says 'important' that those who committed crimes in Karabakh come to justice

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