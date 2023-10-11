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Мухаммед Заман: Международное сообщество должно обратиться к Армении с требованием передачи карт минных полей Азербайджану

Мухаммед Заман: Международное сообщество должно обратиться к Армении с требованием передачи карт минных полей Азербайджану Международное сообщество должно обратиться к Армении с требованием передачи карт минных полей властям Азербайджана, ради спасение человечества и жизней невинных людей.
Карабах
11 октября 2023 г. 11:03
Мухаммед Заман: Международное сообщество должно обратиться к Армении с требованием передачи карт минных полей Азербайджану

Международное сообщество должно обратиться к Армении с требованием передачи карт минных полей властям Азербайджана, ради спасения жизней невинных людей.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Международной кашмирской группы (Пакистан) Мухаммед Заман (Muhammad Zaman).

"Более 5 тысяч человек каждый год погибают, а от 15 до 20 тысяч - получают тяжелые увечья в результате минного террора. Карабахский регион Азербайджана сильно заминирован из-за 30-летней армянской оккупации. Поскольку конфликт завершен, и мирное азербайджанское население возвращается на эти земли, мы призываем Армению передать карты минных полей властям Азербайджана. Это позволит спасти жизни и приблизиться к созданию мира, свободного от мин. Мы также просим международное сообщество обратиться к Армении с требованием передачи карт минных полей властям Азербайджана, ради спасения жизней невинных людей", - сказал он.

Отметим, что ряд зарубежных неправительственных организаций (НПО), активисты гражданского общества собирают подписи под петицией "Глобальная инициатива за мир без мин".

Петиция была размещена на международной платформе JotForm в рамках международной кампании "Мир за мир на Кавказе" (World For Peace in Caucasus).

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Zaman: “Ermənistanın mina xəritələrini Azərbaycana verməsi tələb olunmalıdır"
Версия на английском языке Muhammad Zaman: Int’l community should appeal to Armenia to demand transfer of minefield maps to Azerbaijan

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