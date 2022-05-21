Муфтий Восточной Грузии: Мы увидели последствия зверств, совершенные армянами в Агдаме

«Мы увидели последствия зверств, совершенные армянами в освобожденном от оккупации Агдаме».

«Мы увидели последствия зверств, совершенные армянами в освобожденном от оккупации Агдаме».

Об этом Карабахскому бюро Report заявил муфтий Восточной Грузии УМГ Этибар Эминов во время визита в Агдам.

По его словам, в Агдаме они стали свидетелями очень душераздирающей картины: «Я не могу найти слов. Такая дикость не вписывается ни в религию, ни во что-либо человеческое. С первого взгляда видно - в период оккупации азербайджанских земель армяне очень хорошо осознавали, что эти места им не принадлежат. Потому что человек, намеревавшийся жить здесь, не смог бы совершить такой вандализм».

Отметим, что религиозные деятели азербайджанской национальности из Грузии в настоящее время находятся на освобожденных территориях в Агдаме.