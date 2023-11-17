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МС ООН: Азербайджан обеспечит свободу возвращения армян Карабаха, что он обещал и без решения суда

МС ООН: Азербайджан обеспечит свободу возвращения армян Карабаха, что он обещал и без решения суда Международный суд ООН на своем сегодняшнем заседании по обращению Армении предписал Азербайджану обеспечить права и свободу перемещения для армянского населения Карабаха.
Карабах
17 ноября 2023 г. 19:00
МС ООН: Азербайджан обеспечит свободу возвращения армян Карабаха, что он обещал и без решения суда

Международный суд ООН (МС ООН) на своем сегодняшнем заседании по обращению Армении предписал Азербайджану обеспечить права и свободу перемещения для армянского населения Карабаха.

Решение было принято большинством голосов – 13 "за" и 2 "против".

Как сообщает Report, в зачитанном решении президента суда Джоан Донахью указано, что Азербайджан должен обеспечить возвращение в Карабах лиц армянской национальности, покинувших его после 19 сентября этого года и желающих вернуться.

Кроме того, остающиеся здесь лица армянской национальности, которые желают уехать, могли сделать это безопасным и беспрепятственным образом.

В-третьих, страна обязана обеспечить оставшимся в Карабахе после 19 сентября или вернувшимся позже "быть свободными от применения силы или запугивания, которые могут вынудить их к бегству".

Согласно решению, Азербайджан, в соответствии со своими обязательствами по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должен обеспечить сохранение всех регистрационных документов, удостоверяющих личность и записи о частной собственности армянского населения Карабаха.

В течение 8 недель страна должна предоставить отчет о принятых мерах и обеспечении прав вышеназванной категории армян.

Следует отметить, что, как ранее и заявил представитель страны на слушаниях 12 октября 2023 года, Азербайджан взял на себя все эти обязательства и даже больше безо всякого предписания МС ООН.

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Версия на английском языке ICJ: Azerbaijan shall ensure freedom of return of Karabakh Armenians as it promised at October hearing

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