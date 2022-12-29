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Москва в нормализации отношений Баку и Еревана опирается на трехсторонние договоренности

Москва в нормализации отношений Баку и Еревана опирается на трехсторонние договоренности Россия в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном опирается на весь комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне.
Карабах
29 декабря 2022 г. 13:23
Москва в нормализации отношений Баку и Еревана опирается на трехсторонние договоренности
Мария Захарова

Россия в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном опирается на весь комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова подчеркнула, что именно трехсторонние договоренности составляют надежный фундамент для продвижения этого процесса: "Мы учитываем, что нас связывают союзнические обязательства и с Арменией, и с Азербайджаном, поэтому в качестве посредника неизменно занимаем позицию, которая позволяет эффективно выполнять эту функцию. Надеюсь, в Армении об этом знают", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşdırılmasında üçtərəfli bəyanatlara istinad edir
Версия на английском языке Moscow relies on tripartite agreements to normalize relations between Baku and Yerevan

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