Монтескье: Если Франция поддержит одну из сторон конфликта, ей придется покинуть Минскую группу

Недопустимо по своему усмотрению менять границы, признанные ООН

"Несправедливая позиция Франции по нагорно-карабахскому конфликту зиждется на религиозной почве".

Об этом французскому бюро Report заявил почетный сенатор Франции Аймери де Монтескье (Aymeri de Montesquiou).

Он отметил, что принятый в Сенате Франции документ о признании так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" не носит законодательный характер: "Это всего лишь резолюция. Когда в парламенте проводится голосование, люди волей-неволей полагают, что речь идет о принятии закона. Хотя этот документ опирается на общественное мнение, он не имеет ничего общего с законом. У меня нет и тени сомнений в том, что лица, занимавшиеся разработкой этой резолюции, состоят в рядах оппозиции. Голосование по документу в Национальной ассамблее Франции будет совершенно отличным от того, что было в Сенате".

А.Монтескье коснулся причин, ошибочно склонивших общественное мнение во Франции к поддержке армян в нагорно-карабахском конфликте: "По причине религиозных разобщений во Франции общественность страны отдает предпочтение христианам-армянам. Поэтому французы ошибочно рассматривают армяно-азербайджанский конфликт в религиозном ракурсе. Они становятся на сторону братьев по вере. Несправедливая позиция Франции продиктована религиозным фактором. Однако вместе с тем не стоит забывать о том, что речь идет о нормах международного права. Недопустимо по своему усмотрению менять границы, признанные ООН".

Экс-сенатор убежден, что правительство Франции не примет во внимание печально известную резолюцию Сената Франции: "Было бы неправильно политизировать этот документ, поскольку правительство Франции пока придерживается взвешенной позиции. Если правительство встанет на сторону одной из сторон конфликта, Франции придется покинуть Минскую группу. Я уверен, что правительство не поддержит эту резолюцию".