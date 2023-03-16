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Глава представительства МОМ: Азербайджан успешно восстанавливает освобожденные территории

Глава представительства МОМ: Азербайджан успешно восстанавливает освобожденные территории Азербайджан ведет успешную политику в восстановлении освобожденных земель.
Карабах
16 марта 2023 г. 17:23
Глава представительства МОМ: Азербайджан успешно восстанавливает освобожденные территории

Азербайджан успешно восстанавливает освобожденные территории.

Как передает Report, об этом глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимир Гиоргиев заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

"Мы с самого начала поддерживаем Азербайджан в отношении программы "Великого возвращения", - заявил он.

Глава представительства подчеркнул, что возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории - сложный и долгий процесс.

"Учитывая лучший опыт в этой сфере, мы предлагаем Азербайджану свое видение того, как сделать этот процесс более эффективным",- сказал Гиоргиев.

Глава представительства МОМ отметил, что организация планирует провести тренинги для бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке BMqT ofisinin rəhbəri: “Azərbaycan işğaldan azad edilmiş əraziləri uğurla bərpa edir”
Версия на английском языке Head of IOM office: Azerbaijan successfully restores liberated territories

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