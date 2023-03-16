Глава представительства МОМ: Азербайджан успешно восстанавливает освобожденные территории

Азербайджан ведет успешную политику в восстановлении освобожденных земель.

Азербайджан успешно восстанавливает освобожденные территории.

Как передает Report, об этом глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимир Гиоргиев заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

"Мы с самого начала поддерживаем Азербайджан в отношении программы "Великого возвращения", - заявил он.

Глава представительства подчеркнул, что возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории - сложный и долгий процесс.

"Учитывая лучший опыт в этой сфере, мы предлагаем Азербайджану свое видение того, как сделать этот процесс более эффективным",- сказал Гиоргиев.

Глава представительства МОМ отметил, что организация планирует провести тренинги для бывших вынужденных переселенцев.