Глава представительства МОМ: Азербайджан успешно восстанавливает освобожденные территории

Азербайджан успешно восстанавливает освобожденные территории.
Как передает Report, об этом глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимир Гиоргиев заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.
"Мы с самого начала поддерживаем Азербайджан в отношении программы "Великого возвращения", - заявил он.
Глава представительства подчеркнул, что возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории - сложный и долгий процесс.
"Учитывая лучший опыт в этой сфере, мы предлагаем Азербайджану свое видение того, как сделать этот процесс более эффективным",- сказал Гиоргиев.
Глава представительства МОМ отметил, что организация планирует провести тренинги для бывших вынужденных переселенцев.