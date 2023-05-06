Молдавское издание: Из-за мин в Азербайджане и Украине продолжают гибнуть дети

В результате взрыва мин в Украине и Азербайджане продолжают гибнуть дети.

В результате взрывов мин в Азербайджане и Украине продолжают гибнуть дети.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в молдавском издании Ziarulnational .

Так, с начала войны в Украине от мин погибли 124 человека, в том числе шестеро детей. В то время как в Азербайджане с ноября 2020 года жертвами мин стали около 300 граждан, в том числе 9 детей и подростков.

В статье рассказываются истории двух мальчиков, погибших в результате взрывов мин в Украине и Азербайджане – Даниила и Гисмета.

Автор отмечает, что в марте 2022 года семья Даниила Харченко попыталась сбежать на машине от российских войск, оккупировавших большую часть Черниговской области. На Чернигово-Киевском шоссе их машина подорвалась на мине: дети сгорели заживо, их мать выбросило из машины взрывной волной, и она тоже погибла.

Почти годом ранее, в июне 2021 года, еще один 11-летний мальчик Гисмет Байрамов, проживавший в селе Кельбаджарского района Азербайджана, вышел из дома в поисках пропавших лошадей отца.

"Он вырос в фермерской семье, поэтому это занятие не было для него новым. Но на этот раз мальчик не вернулся домой. Его искали почти три месяца. В конце сентября саперы обнаружили фрагменты тела пропавшего без вести Гисмета в гористой местности недалеко от деревни", - отмечается в статье.

Автор также подчеркивает, что Азербайджану и Украине потребуются примерно одинаковые суммы и около 30 лет для полной очистки территорий от мин.