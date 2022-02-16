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Мохаммед Вассим Аллахе: Агдам представляет собой руины, все дома уничтожены

Мохаммед Вассим Аллахе: Агдам представляет собой руины, все дома уничтожены Последствия оккупации ужасны - Агдам представляет собой руины, все дома уничтожены.
Карабах
16 февраля 2022 г. 20:17
Мохаммед Вассим Аллахе: Агдам представляет собой руины, все дома уничтожены

Последствия оккупации ужасны - Агдам представляет собой руины, все дома уничтожены.

Об этом Report заявил алжирский путешественник Мохаммед Вассим Аллахе, находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе делегации известных путешественников из 21 страны.

"Действительно ужасно, что все это зашло так далеко. Всю дорогу мы видели руины, все дома уничтожены", - отмечает он.

В целом алжирский рутешественник отметил, что это его второй визит в Азербайджан, но первый на освобожденные земли.

Сегодня начался трехдневный визит делегации известных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита зарубежные путешественники ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, а также с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации. Они также смогут увидеть, как восстанавливаются эти земли после освобождения.

Делегация уже посетила города Шуша и Агдам.

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