Мохаммед Вассим Аллахе: Агдам представляет собой руины, все дома уничтожены

Последствия оккупации ужасны - Агдам представляет собой руины, все дома уничтожены.

Последствия оккупации ужасны - Агдам представляет собой руины, все дома уничтожены.

Об этом Report заявил алжирский путешественник Мохаммед Вассим Аллахе, находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе делегации известных путешественников из 21 страны.

"Действительно ужасно, что все это зашло так далеко. Всю дорогу мы видели руины, все дома уничтожены", - отмечает он.

В целом алжирский рутешественник отметил, что это его второй визит в Азербайджан, но первый на освобожденные земли.

Сегодня начался трехдневный визит делегации известных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита зарубежные путешественники ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, а также с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации. Они также смогут увидеть, как восстанавливаются эти земли после освобождения.

Делегация уже посетила города Шуша и Агдам.