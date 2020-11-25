МО Турции: Спустя 27 лет Кельбаджар воссоединился с истинным владельцем

Армянские оккупанты покинули Кельбаджарский район 25 ноября

Минобороны Турции поздравило Азербайджан в связи с освобождением Кельбаджарского района от оккупации.

Как передает Report, текст поздравления опубликован на странице министерства в Twitter.

"Героическая Азербайджанская армия в рамках соглашения, достигнутого после большой победы в Карабахе, вслед за Агдамом вошла в Кельбаджар. Спустя 27 лет Кельбаджар воссоединился с истинным владельцем. Наши славные звезды и полумесяц теперь будут развеваться в Кельбаджаре под звуки азана", - отмечается в тексте.

Министерство также поделилось фотографиями вступления Азербайджанской армии в Кельбаджар.

Согласно заявлению, подписанному 10 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, оккупационная армянская армия должна была покинуть Кельбаджар 15 ноября. Армении было дано еще 10 дней дополнительно. Армянские оккупанты покинули Кельбаджарский район 25 ноября.