МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе.
Как передает Report, об этом следует из информационного бюллетеня минобороны РФ, опубликованного на сайте ведомства.
"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена", - говорится в сообщении.
Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.