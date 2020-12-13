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МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня

МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение.
Карабах
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13 декабря 2020 г. 19:13
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе.

Как передает Report, об этом следует из информационного бюллетеня минобороны РФ, опубликованного на сайте ведомства.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена", - говорится в сообщении.

Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

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