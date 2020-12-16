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МО России опровергло информацию об окружении подразделений миротворцев в Карабахе

МО России опровергло информацию об окружении подразделений миротворцев в Карабахе Информация об окружении российских миротворцев в Карабахе какой-либо из сторон не соответствует действительности.
Карабах
16 декабря 2020 г. 21:09
МО России опровергло информацию об окружении подразделений миротворцев в Карабахе

Информация об окружении российских миротворцев в Карабахе какой-либо из сторон не соответствует действительности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в минобороны России.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Карабахе не соответствуют действительности", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в минобороны, подразделения российских миротворческих сил в Карабахе выполняют задачи в штатном режиме как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. "Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - подчеркнули в ведомстве.

"Штаб российского миротворческого контингента осуществляет непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи для обеспечения выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов", - добавили в минобороны России.

Ранее радио "Азатутюн" сообщило о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Гадрутского района.

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