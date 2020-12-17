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МО: На освобожденных территориях развернуты два полевых госпиталя

МО: На освобожденных территориях развернуты два полевых госпиталя "Два полевых медицинских госпиталя и несколько медицинских пунктов, развернутых на освобожденных территориях по указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, обслуживают военнослужащих. Мы не должны забывать, что во время 44-дневной войны
Карабах
17 декабря 2020 г. 18:09
МО: На освобожденных территориях развернуты два полевых госпиталя

"Два полевых медицинских госпиталя и несколько медицинских пунктов, развернутых на освобожденных территориях по указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, обслуживают военнослужащих. Мы не должны забывать, что во время 44-дневной войны также боролись с пандемией COVID-19, разбушевавшейся во всем мире".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного медицинского управления Министерства обороны Азербайджана полковник Эльхан Ибрагимов.

По его словам, в результате совместной деятельности военно-медицинских учреждений с Минздравом и TƏBİB распространения коронавирусной инфекции среди личного состава Вооруженных сил и военнослужащих, получающих лечение, практически не зафиксировано: "В настоящее время военнослужащие проходят лечение в военно-медицинских и гражданских учреждениях здравоохранения. Наши медицинские работники обеспечивают бесперебойное и высокопрофессиональное обслуживание раненых военнослужащих. Частные медицинские больницы Азербайджана, учреждения Министерства здравоохранения, TƏBİB и структуры, оказывающие военно-медицинские услуги, объединившись в одно целое и впредь продолжат служить на благо Родины и раненых солдат".

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Версия на азербайджанском языке MN: İşğaldan azad olunan ərazilərdə 2 səhra hospitalı yaradılıb

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