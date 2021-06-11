О нас
Report Georgia
Аудио новости

МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу

МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу 11 июня, начиная с 13.45, позиции Азербайджанской Армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района.
Карабах
11 июня 2021 г. 17:09
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
0 : 00
0 : 00

11 июня, начиная с 13.45, позиции Азербайджанской Армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenian armed forces fire at Azerbaijani positions in Kalbajar direction
Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimizi yenidən atəşə tutub

Самое важное

Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
11 июня 2021 г. 17:21
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
11 июня 2021 г. 17:09
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
11 июня 2021 г. 16:10
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
На сотрудников двух компаний заведено уголовное дело из-за поддельных медсправок на COVID-19
На сотрудников двух компаний заведено уголовное дело из-за поддельных медсправок на COVID-19
11 июня 2021 г. 12:59
В этом году в школах прозвучит Последний звонок - ОФИЦИАЛЬНО
В этом году в школах прозвучит "Последний звонок" - ОФИЦИАЛЬНО
10 июня 2021 г. 20:14
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
10 июня 2021 г. 19:16
В Азербайджане скончался председатель суда
В Азербайджане скончался председатель суда
10 июня 2021 г. 13:06
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi