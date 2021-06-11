МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу

11 июня, начиная с 13.45, позиции Азербайджанской Армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района.

11 июня, начиная с 13.45, позиции Азербайджанской Армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.