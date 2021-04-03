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МО: Мы не можем организовать лечение демобилизованных гази

МО: Мы не можем организовать лечение демобилизованных гази "Военнослужащие запаса, то есть офицеры, сержанты, которые прослужили 20 лет, и члены их семей находятся под нашим контролем”.
Карабах
3 апреля 2021 г. 16:11
МО: Мы не можем организовать лечение демобилизованных гази

"Военнослужащие запаса, то есть офицеры, сержанты, которые прослужили 20 лет, и члены их семей находятся под нашим контролем”.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, проведенном в отделении медицинской реабилитации 2-го лечебного корпуса Главного клинического госпиталя Вооруженных сил в связи с деятельностью военных врачей в период Отечественной войны и текущей деятельностью на освобожденных территориях заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев.

“Оплата расходов в настоящее время находящихся на службе военнослужащих и членов их семей находятся под нашим контролем. Иногда наши демобилизованные гази жалуются, и хотят, чтобы их тоже лечили в госпиталях. Мы тоже этого хотим. Но по законам Азербайджана мы не можем организовать их лечение”.

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Версия на азербайджанском языке MN: Tərxis olunan qazilərin müalicəsini biz təşkil edə bilmirik

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