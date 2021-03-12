МО: Международному сообществу нужно принять меры против убийц мирных жителей

Об этом министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сказал в ходе встречи со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу

"Отечественная война, начавшееся контрнаступательной операцией, завершилась славной победой Азербайджанской армии под командованием президента страны, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и наши земли были освобождены от оккупации".

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сказал в ходе встречи со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу.

Проинформировав гостя об успешных военных операциях, проведенных Азербайджанской армией, министр отметил, что боевой опыт нашей армии, обретенный во время 44-дневной войны, изучается армиями многих стран мира и международными военными экспертами.

Строго осудив регулярные обстрелы вооруженными силами Армении Гянджи, Барды, Тертера и других населенных пунктов, а также целенаправленное убийство мирного населения Азербайджана во время войны, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность должной оценки этому вопросу и принятия соответствующих мер международным сообществом против лиц, совершивших эти деяния.

Отметив, что решение Азербайджаном нагорно-карабахского конфликта, длившегося около 30 лет, путем освобождения оккупированных территорий будет способствовать стабильности в регионе Южного Кавказа, генерал-полковник З.Гасанов также проинформировал гостя о мероприятиях, проводимых Азербайджанской Армией на освобожденных территориях в поствоенный период.