МО Азербайджана подчеркнуло необходимость безоговорочного выполнения пунктов трехстороннего заявления

Азербайджанская сторона доводит до сведения командования российского миротворческого контингента (РМК), что выполнение положений трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме.

Азербайджанская сторона доводит до сведения командования российского миротворческого контингента (РМК), что выполнение положений трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Заявляем, что единственная дорога, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, это дорога Ханкенди-Лачын.

Еще раз напоминаем командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам абсолютно недопустимо.

Напоминаем, что и ранее были установлены факты перевозки оружия, боеприпасов, других военных поставок, в том числе мин, горючего и живой силы из Армении в Карабахский экономический район", - отметили в оборонном ведомстве.

Отметим, что в Министерство обороны поступила оперативная информация об осуществлении переброски по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военной техники, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки полученной информации была предпринята попытка остановки и проверки автомобилей, осуществляющих незаконные военные перевозки подразделениями азербайджанской армии.

Противоположная сторона открыла огонь, в результате перестрелки с обеих сторон есть жертвы и раненые.