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МО Азербайджана подчеркнуло необходимость безоговорочного выполнения пунктов трехстороннего заявления

МО Азербайджана подчеркнуло необходимость безоговорочного выполнения пунктов трехстороннего заявления Азербайджанская сторона доводит до сведения командования российского миротворческого контингента (РМК), что выполнение положений трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме.
Карабах
5 марта 2023 г. 14:36
МО Азербайджана подчеркнуло необходимость безоговорочного выполнения пунктов трехстороннего заявления

Азербайджанская сторона доводит до сведения командования российского миротворческого контингента (РМК), что выполнение положений трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Заявляем, что единственная дорога, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, это дорога Ханкенди-Лачын.

Еще раз напоминаем командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам абсолютно недопустимо.

Напоминаем, что и ранее были установлены факты перевозки оружия, боеприпасов, других военных поставок, в том числе мин, горючего и живой силы из Армении в Карабахский экономический район", - отметили в оборонном ведомстве.

Отметим, что в Министерство обороны поступила оперативная информация об осуществлении переброски по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военной техники, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки полученной информации была предпринята попытка остановки и проверки автомобилей, осуществляющих незаконные военные перевозки подразделениями азербайджанской армии.

Противоположная сторона открыла огонь, в результате перестрелки с обеих сторон есть жертвы и раненые.

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