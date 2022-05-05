МККК взяло биологические образцы у семей 316 пропавших без вести в I Карабахской войне

В прошлом году Международный комитет красного креста (МККК) взял 793 биологических образца у семей 316 пропавших без вести в результате конфликта в 90-х годах для будущей идентификации человеческих останков.

В прошлом году Международный комитет красного креста (МККК) взял 793 биологических образца у семей 316 пропавших без вести в результате конфликта в 90-х годах для будущей идентификации человеческих останков.

Как сообщает Report, об этом заявили на мероприятии в связи с деятельность МККК в 2021 году.

При участии МККК в качестве нейтрального посредника проведено 346 операций по обнаружению и изъятию человеческих останков с территорий, где в 2020 году шли бои.

Семьям 347 пропавших без вести оказана психосоциальная поддержка, семьям 258 пропавших без вести – денежная помощь.

Кроме того, в прошлом году Международный комитет красного креста (МККК) 94 раза посещал задержанных в результате Карабахской войны.

Отмечается, что эти посещения были совершены в 25 местах отбывания наказания. Для создания возможности иностранным заключенным связаться по телефону с семьями на родине было выдано 1760 телефонных карт. Для задержанных армянского происхождения были организованы непосредственные звонки, а также передача писем и видеопосланий. Задержанным переданы 2257 предметов одежды, обувь, 650 гигиенических наборов и 700 книг.