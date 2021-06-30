О нас
Report Georgia
Аудио новости

МККК увеличил финансирование своей миссии в Карабахе

МККК увеличил финансирование своей миссии в Карабахе В этом году Международный комитет Красного Креста увеличил финансирование своей миссии в Нагорном Карабахе в пять раз до 50 млн евро.
Карабах
30 июня 2021 г. 10:22
МККК увеличил финансирование своей миссии в Карабахе
0 : 00
0 : 00

В этом году Международный комитет Красного Креста увеличил финансирование своей миссии в Нагорном Карабахе в пять раз до 50 млн евро.

Как сообщает Report, об этом в интервью российского газете "Известия" заявил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

"У нас в данный момент бюджет примерно в четыре-пять раз больше, чем за все 27 лет до этого. Ранее наш бюджет составлял примерно 10–11 млн. долларов. А сейчас мы приближаемся к 50 млн долларов и значительно увеличили свое присутствие в регионе. Мы помогаем перемещенным лицам, помогаем людям, которые возвращаются. Не менее важной остается работа, связанная с посещением заключенных с обеих сторон и участием в восстановлении связей с их семьями. Если возникнет необходимость и представятся возможности, мы, вероятно, продолжим наращивать свое присутствие здесь, но более медленными темпами, потому что очень трудно получить финансирование для этих операций", - заявил П. Маурер.

Президент МКККК выразил надежду, что в будущем удастся найти решение проблемы для всех удерживаемых лиц, которые находятся в Армении и Азербайджане.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
29 июня 2021 г. 13:35
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
24 июня 2021 г. 01:46
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:38
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
24 июня 2021 г. 10:21
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Украинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
ФотоУкраинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
25 июня 2021 г. 20:11
Азербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
ФотоАзербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
29 июня 2021 г. 09:30
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
27 июня 2021 г. 07:31
Франция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020
ВидеоФранция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020
29 июня 2021 г. 01:51
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую пятерку
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую "пятерку"
24 июня 2021 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi