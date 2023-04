МККК содействовал транспортировке 16 пациентов в Армению

Международный комитет Красного Креста содействовал транспортировке 16 пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, через Лачынскую дорогу в Армению.

Как передает Report, об этом говорится в публикации комитета в Twitter.

"Сегодня мы содействовали транспортировке 16 пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, через Лачынскую дорогу в Армению. С декабря 2022 года нам удалось обеспечить перевозку в Армению 394 пациентов, а также доставку лекарств для медицинских учреждений", - отмечается в публикации.