МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела встречу в видеоформате с руководителем представительства Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр.

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела встречу в видеоформате с руководителем представительства Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр.

Как передает Report со ссылкой на Аппарат Омбудсмена, в ходе встречи С.Алиева сообщила А.Бауэр о фактах плохого обращения и пыток азербайджанских военнослужащих, взятых в плен вооруженными силами Армении, информацию, распространенную в социальной медиа на основании реальной съемки.

Было отмечено, что к сожалению, не удалось получить никакой информации о судьбе военнопленных, запечатленных на этом видео.

Омбудсмен обеспечила участие во встрече и членов семей двух наших военнослужащих, которые попали в плен. Они обратились к А.Бауэр с просьбой обеспечить права своих детей и их возвращение в страну.

С.Алиева отметила, что вопрос азербайджанских солдат, взятых в плен армянскими военнослужащими, с первого же дня находится в центре ее внимания и в этой связи она направила обращения в соответствующие международные организации.

А.Бауэр сказала, что в рамках своего мандата предпримет необходимые шаги в связи с поднятыми на встрече вопросами.