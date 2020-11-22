О нас
Report Georgia
Аудио новости

МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами

МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела встречу в видеоформате с руководителем представительства Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр.
Карабах
741
22 ноября 2020 г. 20:04
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела встречу в видеоформате с руководителем представительства Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр.

Как передает Report со ссылкой на Аппарат Омбудсмена, в ходе встречи С.Алиева сообщила А.Бауэр о фактах плохого обращения и пыток азербайджанских военнослужащих, взятых в плен вооруженными силами Армении, информацию, распространенную в социальной медиа на основании реальной съемки.

Было отмечено, что к сожалению, не удалось получить никакой информации о судьбе военнопленных, запечатленных на этом видео.

Омбудсмен обеспечила участие во встрече и членов семей двух наших военнослужащих, которые попали в плен. Они обратились к А.Бауэр с просьбой обеспечить права своих детей и их возвращение в страну.

С.Алиева отметила, что вопрос азербайджанских солдат, взятых в плен армянскими военнослужащими, с первого же дня находится в центре ее внимания и в этой связи она направила обращения в соответствующие международные организации.

А.Бауэр сказала, что в рамках своего мандата предпримет необходимые шаги в связи с поднятыми на встрече вопросами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BQXK ermənilərin əsir götürdüyü azərbaycanlılarla bağlı lazımi addımlar atacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
17 ноября 2020 г. 13:32
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
17 ноября 2020 г. 18:12
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Из Физули в Шушу прокладывают новую дорогу
ФотоИз Физули в Шушу прокладывают новую дорогу
17 ноября 2020 г. 12:36
Последние сводки с фронта: Турецкая армия прибывает в Азербайджан
ВидеоПоследние сводки с фронта: Турецкая армия прибывает в Азербайджан
16 ноября 2020 г. 21:43
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
ПОЕЗД УШЕЛ – Армения пока может только мечтать о новых дорогах в мир
ПОЕЗД УШЕЛ – Армения пока может только мечтать о новых дорогах в мир
16 ноября 2020 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi