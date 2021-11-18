МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку

Во внешней политике Пашинян шествует от одной катастрофы к другой

Азербайджан разными способами заставляет Армению смириться с новым устройством региона, в котором ей отведена роль экономического сателлита и элемента транспортной инфраструктуры альянса Баку и Анкары.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье российского издания "Московский комсомолец".

Автор статьи, анализируя эскалацию ситуации на отдельных участках госграницы между Азербайджаном и Арменией 16 ноября, отмечает, что обладающий сейчас многократным военным преимуществом президент Азербайджана Ильхам Алиев не планировал затевать новых затяжных боевых действий со своим поверженным противником. "То, что произошло, — это всего лишь воспитательная мера со стороны Баку, "предупреждение действием" премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Мол, а ну-ка, дорогой, прекрати шалить и вернись в строй!"

И армянский лидер, как отмечается в статье, такой прозрачный "намек" очень хорошо понял: "Совершивший вызвавший раздражение в Баку визит в Нагорный Карабах министр обороны Армении ласточкой слетел с должности. А сам Пашинян, который недавно отказался от очередного раунда переговоров с Алиевым при посредничестве Путина, санкционировал возобновление диалога с Азербайджаном — пусть пока и на более низком уровне секретарей советов безопасности двух стран".

В статье говорится, что выступая в Совете Безопасности ООН, полпред Азербайджана Яшар Алиев заявил, что целью официального Баку является "примирение и мирное сосуществование" с Арменией, и что "нормализации отношений между двумя странами нет альтернативы". "Официальный Баку действительно хочет "нормализации с Арменией". Все упирается лишь в конкретные условия этой "нормализации", - отмечает автор.

"Азербайджан действует по принципу "горе побежденным" и разными способами заставляет Армению смириться с новым устройством региона, в котором ей отведена роль экономического сателлита и элемента транспортной инфраструктуры альянса Баку и Анкары. Согласившись в теории с тем, что де-факто является условиями капитуляции, премьер Пашинян на практике периодически взбрыкивает. Одно из таких взбрыкиваний и произошло сейчас — произошло и тут же натолкнулось на бронированный кулак Баку.

Научит ли это чему-нибудь Пашиняна? Не уверен. Премьер Армении — это в некотором смысле совершенно уникальный политик. То, что он делает на внутриполитическом фронте, сродни волшебству. Я ожидал его падения по итогам проигранной войны. Не произошло. Я ожидал, что он проиграет парламентские выборы. Снова не случилось — как и серьезной попытки оппозиции не признать его победу.

Однако во внешней политике Пашинян шествует от одной катастрофы к другой", - отмечает автор статьи.

По его словам, отказавшись в этом месяце от запланированного видеосаммита с Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, премьер Армении снова встал в позу — и снова добился аналогичного результата: "Президент Азербайджана играет со своим армянским коллегой в кошки-мышки. В зависимости от развития ситуации удушающий захват то усиливается, то ослабляется".

"Президент Азербайджана ведет себя по отношению к России твердо, но в то же самое время уважительно. По контрасту Пашинян и его команда все время мечутся. Официальный Ереван то в истерических тонах призывает Москву на помощь, то высокомерно заявляет, что кроме России есть и другие желающие помочь Армении в лице, например, Запада. Алиев в результате постоянно побеждает", - резюмирует автор статьи.