МК: Напоминающая Припять Шуша активно восстанавливается

Шуша хотя пока и напоминает город-призрак, в ней уже чувствуется дыхание жизни.

Шуша хотя пока и напоминает город-призрак, в ней уже чувствуется дыхание жизни.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в российском издании "Московский комсомолец".

Посетивший освобожденные территории Азербайджана в составе международной группы корреспондент "Московского комсомольца" своими глазами увидел, что там сейчас происходит.

Автор напоминает, что в начале 90-х годов Шуша серьезно пострадала во время первого карабахского конфликта, а тысячи проживающих в этих краях местных жителей превратились в вынужденных переселенцев и были вынуждены покинуть свои дома.

"Города и села в этих краях разрушены до основания еще со времен первой войны. И если Шуша хотя и напоминает город-призрак, но в ней обитают люди и чувствуется дыхание жизни, то исторический город Физули лежит в руинах", - делится своими впечатлениями автор статьи. "С дороги видны очертания красивых старинных зданий, но желание посмотреть на город поближе может стоить жизни: съезжать с обочины в этих краях смертельно опасно, ведь все вокруг усеяно многочисленными минными полями, обозначенными воткнутыми в землю железными колышками.

"Это так называемая линия Оганяна, - рассказывает политолог Фуад Ахундов. - Тут абсолютно всё в противотанковых минах, тысячи квадратных километров минных полей. А на железные колышки, которые видны с дороги, были натянуты провода под напряжением, чтобы разведка не могла пройти. Эти поля не разминируются уже около тридцати лет, и это большая проблема для нас. Мы не можем достать карты этих минных полей, а на тех, которые находим, точность не превышает 10%. Мы приводим лучшие компании в сфере разминирования, но это очень длительная и кропотливая работа. Территория, которая сейчас заминирована и лежит в руинах, это более 10 000 квадратных километров - площадь, равная территории Ливана. Представьте, какие деньги нужны на восстановление. Это колоссальные финансы…"

По мнению Ф. Ахундова, земля в Карабахе будет возрождаться и сюда вернутся жить люди. "В регион вкладываются большие средства, привлекаются инвесторы, - делится с "МК" политолог. - Со временем здесь будет туристический край. К тому же Карабах — это чернозем, прекрасная земля, там будет процветать сельское хозяйство. Ну и возобновляемая энергетика. В Джебраиле построят огромные солнечные электростанции. Это фактически будет застройка века. У нас уже построен аэропорт, он работает для чартерных рейсов".

Корреспондент МК отмечает в статье, что Шуша - город с богатой историей, уютный и прекрасный во времена СССР, сейчас напоминает Припять: "В таком состоянии город стоит частично с 90-х годов, в 2020 году разрушений добавилось. Внутри зданий пусто - до голых стен, но кое-где попадаются вещи - игрушки, одежда, детская коляска. Однако город не мертв и активно восстанавливается: тут и там видны рабочие, инженеры, эксперты".

Автору статьи довелось побывать и на месте проведения акции азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын, требующих положить конец экологическому терроризму и остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана:

"Палаточный лагерь разбит почти у самого въезда в Шушу. В горах в тот день был сильный мороз, активисты стояли на дороге, греясь у железных бочек с разведенными в них кострами. У одной из них знакомимся с высоким и статным молодым человеком по имени Анар. По его словам, пришел он на протест не просто так, а чтобы проявить свою гражданскую позицию. "Была договоренность, что наши экологи и специалисты проведут на месторождениях необходимые исследования, - убеждает нас парень. - Но попасть туда не удалось. С тех пор требуем все того же, потому что нелегальная эксплуатация природных ресурсов в первую очередь опасна тем, что там нет стандартов, не соблюдаются правила, нет регуляции. Будем стоять, сколько нужно будет, потому что это наша родина".

Еще одна участника акции Камила рассказала, что акция продолжается уже более 30 дней. "Я уже давно не была дома, родители скучают по мне, общаемся по видеосвязи, они с пониманием относятся к моей деятельности. По новостям говорят, что мы задерживаем какие-то машины с продуктами, не даем людям выехать, но это не так. Мы пропускаем и миротворцев, и Красный Крест, к ним у нас претензий нет", заявила она.