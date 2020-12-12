Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами

Российские миротворцы в Карабахе оборудовали наблюдательные посты сооружениями для защиты от выстрелов и осколков, а также для наблюдения за близлежащей территорией.

Российские миротворцы в Карабахе оборудовали наблюдательные посты сооружениями для защиты от выстрелов и осколков, а также для наблюдения за близлежащей территорией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило минобороны РФ.

"Российские миротворцы оборудовали наблюдательные посты фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инфраструктура поста включает в себя два модуля для проживания, блок-модуль для приготовления пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль с постоянной подачей электроэнергии. Все модули имеют бытовое оборудование, электроприборы, систему обогрева и кондиционирования воздуха.