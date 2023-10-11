Миротворцы свернули шесть наблюдательных и 15 временных постов в Карабахе

Российские миротворцы с 19 сентября свернули 6 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов в Карабахе.

Российские миротворцы с 19 сентября свернули 6 наблюдательных и 15 временных постов в Карабахе.

Как передает Report , об этом сообщает Минобороны РФ.

"В связи с разоружением и роспуском незаконных вооруженных формирований в регионе с 19 сентября 2023 года свернуты шесть наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев ", - говорится в заявлении.

"Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано", - отметили также в министерстве.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.