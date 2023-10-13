Российские миротворцы свернули в Карабахе еще один пост

Российские миротворцы за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост в Шушинском районе Карабаха.

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

В Минобороны добавили, что всего с 19 сентября свернуты 8 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев.



"Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента за сутки не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.

Документ предусматривал развертывание РМК параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.