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Миротворцы демонтировали свои палатки в районе проведения акции протеста

Миротворцы демонтировали свои палатки в районе проведения акции протеста Российские миротворцы демонтируют палатки, установленные на их посту на участке дороги Лачын-Ханкенди, относящемуся к Ханкенди.
Карабах
24 декабря 2022 г. 13:58
Миротворцы демонтировали свои палатки в районе проведения акции протеста

Российские миротворцы демонтировали палатки, установленные ими на посту на участке в направлении Ханкенди дороги Лачын-Ханкенди.

Как сообщил находящийся на месте событий сотрудник Report, установленные на этой территории жилые контейнерные блоки с помощью трех грузовиков также перемещены на другую территорию - в направлении Лачына.

Были созданы условия для проезда этих грузовиков через территорию проведения акции.

13:12

Российские миротворцы демонтируют палатки, установленные ими на посту на участке в направлении Ханкенди дороги Лачын-Ханкенди.

Об этом сообщил находящийся на месте событий сотрудник Report.

В настоящее время в этот район прибыли грузовики. Разобранные палатки собираются в грузовые машины.

Ожидается, что и жилые контейнерные блоки, установленные в этом районе, будут перевезены в другое место.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 13 дней.

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Версия на английском языке ФотоRussian peacekeepers dismantle their tents set up in protest area, take away containers
Версия на азербайджанском языке ФотоSülhməramlılar aksiya keçirilən ərazidə quraşdırdıqları çadırları söküblər, konteynerləri götürüblər - VİDEO - YENİLƏNİB

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