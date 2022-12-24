Миротворцы демонтировали свои палатки в районе проведения акции протеста

Российские миротворцы демонтируют палатки, установленные на их посту на участке дороги Лачын-Ханкенди, относящемуся к Ханкенди.

Российские миротворцы демонтировали палатки, установленные ими на посту на участке в направлении Ханкенди дороги Лачын-Ханкенди.



Как сообщил находящийся на месте событий сотрудник Report, установленные на этой территории жилые контейнерные блоки с помощью трех грузовиков также перемещены на другую территорию - в направлении Лачына.

Были созданы условия для проезда этих грузовиков через территорию проведения акции.

13:12

Российские миротворцы демонтируют палатки, установленные ими на посту на участке в направлении Ханкенди дороги Лачын-Ханкенди.

Об этом сообщил находящийся на месте событий сотрудник Report.

В настоящее время в этот район прибыли грузовики. Разобранные палатки собираются в грузовые машины.

Ожидается, что и жилые контейнерные блоки, установленные в этом районе, будут перевезены в другое место.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 13 дней.