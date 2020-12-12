Минздрав Армении признал гибель почти 3 000 военнослужащих

В Армении проведена судебно-медицинская экспертиза 2 996 тел военнослужащих, уничтоженных во Второй Карабахской войне.

В Армении проведена судебно-медицинская экспертиза 2 996 тел военнослужащих, уничтоженных во Второй Карабахской войне.

Как передает Report, об этом News.am сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

По ее словам, для организации процесса опознания с начала войны было взято 993 ДНК образца тел военнослужащих и 1 816 ДНК образцов родственников.

На рассмотрении находятся еще 541 фрагмент тел и 256 ДНК образцов родственников. На сегодняшний день в результате судебно-генетической экспертизы идентифицировано 302 тела.