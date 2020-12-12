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Минздрав Армении признал гибель почти 3 000 военнослужащих

Минздрав Армении признал гибель почти 3 000 военнослужащих В Армении проведена судебно-медицинская экспертиза 2 996 тел военнослужащих, уничтоженных во Второй Карабахской войне.
Карабах
12 декабря 2020 г. 00:35
Минздрав Армении признал гибель почти 3 000 военнослужащих

В Армении проведена судебно-медицинская экспертиза 2 996 тел военнослужащих, уничтоженных во Второй Карабахской войне.

Как передает Report, об этом News.am сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

По ее словам, для организации процесса опознания с начала войны было взято 993 ДНК образца тел военнослужащих и 1 816 ДНК образцов родственников.

На рассмотрении находятся еще 541 фрагмент тел и 256 ДНК образцов родственников. На сегодняшний день в результате судебно-генетической экспертизы идентифицировано 302 тела.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi hələlik 2 996 hərbçinin ölümünü təsdiqlədi

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