Минуло три года со дня освобождения Худаферинских мостов

Сегодня, 18 октября - День освобождения древнего Худаферинского моста, расположенного в Джебраильском районе, и прилегающих территорий от оккупации армянских вооруженных сил.

Сегодня, 18 октября - День освобождения древнего Худаферинского моста, расположенного в Джебраильском районе, и прилегающих территорий от оккупации армянских вооруженных сил.

Как сообщает Report, мост соединяет азербайджанский и иранский берега реки Араз.

В этот день, наряду с Худаферинским мостом, от оккупантов были освобождены еще два населенных пункта Джебраильского района - села Гаджилы и Гаджи Исаглы.

На освобожденных территориях был водружен трехцветный флаг Азербайджана.

Отметим, что Худаферинские мосты – уникальные памятники архитектуры, 11 и 15 пролетные сооружения, относящиеся к XI-XIII векам. Они были построены из камня и облицованы большими плитами. Исследователи сходятся во мнении, что 11-пролетный мост был построен в период правления Ильханидов (Хулагуиды) на обломках античного моста. Его длина составляет около 130 метров, ширина - 6 метров, высота над уровнем реки - 12 метров. В настоящее время сохранились три серединных свода, прибрежные части моста были разрушены по решению советских властей в 30-х годах XX века.

15-пролетный Худаферинский мост относят к XIII веку. Как пишет Хамдаллах Казвини, он был построен Бакр ибн Абдуллой - сподвижником пророка Мухаммеда в пятнадцатом году по календарю Хиджры (639-й год по григорианскому календарю). Опоры моста построены на естественных основаниях - на скалах, отчего пролеты имеют разный размер. Длина моста, построенного из обожженного кирпича и речных камней, составляет около 200 метров, ширина - 4,5 метра, наибольшая высота над уровнем реки - 12 метров.

В средневековых источниках можно найти подробные сведения о Худаферинских мостах, расположенных вдоль маршрута Шелкового пути. Эти исторические мосты в древние и средние века играли большую роль как средство коммуникации, были основным узлом миграционного пути с юга в Карабах.

Худаферинские мосты, исторически соединяющие север и юг Азербайджана, также считаются символическими памятниками. Худаферинские мосты считаются одним из прекрасных примеров исключительного инженерного мастерства азербайджанских архитекторов. По мнению многих исследователей, название "Худаферин" они получили потому, что их опоры построены на естественных монолитных камнях в середине реки. Есть мнение, что эти мосты играли большую роль в развитии экономических и культурных связей Азербайджана от Индии до стран Ближнего и Среднего Востока, а также с Россией и странами Западной Европы.

Над Худаферинским мостом в 1993 году, спустя 27 лет был поднят флаг Азербайджана. Одержав блестящую победу в Карабахе, победоносная Азербайджанская армия вернула нам, истинным владельцам, этот ценный памятник. Таким образом, 18 октября 2020 года вписано в нашу историю золотыми буквами.

В настоящее время на реке Араз продолжается строительство гидроузлов "Худаферин" и "Девичья башня" и ГЭС.

Спустя 6 дней после победы над врагом в Отечественной войне – 16 ноября 2020 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Джебраильский район. Глава государства поднял наш флаг на историческом Худаферинском мосту. Худаферин, оставивший глубокий след в духовности, истории нашего народа, является предметом национальной гордости.

Согласно соответствующим распоряжениям президента Ильхама Алиева от 24 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года, десятки тысяч военнослужащих, участвовавших в операциях по освобождению района, в том числе Худаферинского моста, и проявивших личное мужество и отвагу, были награждены медалью "За освобождение Джебраила".

Отметим, что 4 мая этого года президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента поселка Худаферин в Джебраильском районе. Поселок строится вблизи моста Худаферин, имеющего историческое значение для азербайджанского народа, в 7 километрах от новой железнодорожной линии и автомобильной дороги, его общая проектная площадь составляет 25 гектаров.

Согласно генеральному плану, в будущем здесь будет построено 149 домов. На первом этапе в поселке планируется строительство 20 двух -, трех -, четырех- и пятикомнатных частных домов. На первом этапе в поселок будут переселены 77 жителей.