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Минуло четыре года со дня третьего ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

Минуло четыре года со дня третьего ракетного обстрела армянами мирной Гянджи Минуло четыре года со дня третьего ракетного удара вооруженных сил Армении по городу Гянджа в ходе Второй Карабахской войны.
Карабах
8 октября 2024 г. 00:01
Минуло четыре года со дня третьего ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

Минуло четыре года со дня третьего ракетного удара вооруженных сил Армении по городу Гянджа в ходе Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что 8 октября 2020 года в результате ракетного обстрела со стороны Армении были повреждены жилые дома и автомобили во втором по величине городе Азербайджана.

В ходе ночного обстрела города никто из жителей не пострадал.

В период Второй Карабахской войны армянские войска подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу Гянджу в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11, 17 октября. В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин. Еще 454 человека получили ранения. Кроме того, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйств.

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Версия на английском языке Four years pass since Armenia's third missile attack on Azerbaijan's Ganja
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin Gəncəni üçüncü dəfə bombalamasından dörd il ötür

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