Минуло четыре года со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации

Сегодня - 21 октября - День освобождения поселка Миндживан Зангиланского района от армянской оккупации.

Сегодня - 21 октября - День освобождения поселка Миндживан Зангиланского района от армянской оккупации.

Как сообщает Report, с даты освобождения этого азербайджанского населенного пункта от армянских захватчиков минуло четыре года.

21 октября 2020 года, наряду с поселком Миндживан, были освобождены села Бабайлы, Учюнджю Агалы, Сарыл, Хумарлы, Гаджаллы, Хурама, Джахангирбейли, Турабад, Ичери Мушлан, Гыраг Мушлан, Меликли, Удгюн, Бахарлы Зангиланского района, села Балйянд, Папы, Тулус, Тинли Джебраильского района, сел Геджягёзлю, Ашагы Сеидахмедли и Зяргяр Физулинского района.

Отметим, что поселок Миндживан расположен на берегу реки Араз. Он был создан в 1795-1798 годах после переселения сюда семей из села Миндживан в Южном Азербайджане. В XIX веке в Зангезурском уезде были зарегистрированы две деревни под таким названием.

Миндживан был оккупирован вооруженными силами Армении в 1993 году. До оккупации на территории поселка располагались школы, библиотеки, детские сады, железнодорожная станция. После Первой Карабахской войны армяне разрушили все в поселке, разобрали железную дорогу. Часть рельсов была продана, другая использована для создания противотанковых укреплений.