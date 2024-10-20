Минуло четыре года со дня освобождения города Зангилан от оккупации

Минуло четыре года со дня освобождения города Зангилан от армянской оккупации.
Как сообщает Report, 20 октября 2020 года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу объявил об освобождении города Зангилана и еще шести сел района - Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифан и Муганлы.
20 октября были также освобождены села Дордчинар, Кюрдлер, Йухары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Йухары Айбасанлы Физулинского, Сафарша, Хасангайды, Фуганлы, Имамбаги, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли Джебраильского и Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбашы, Гюнешли и Чинарлы Ходжавендского районов. На всех освобожденных территориях был водружен трехцветный флаг Азербайджана.
Бои за Зангилан, увенчавшиеся победой азербайджанской армии, - очередная славная страница в истории нашей страны и боевых операций на южном фронте вдоль реки Араз.
Зангиланский район расположен на южной стороне Малого Кавказа, на границе с Ираном. Население района, площадь которого составляет 707 квадратных км, до оккупации составляла 39 тыс. человек.
Зангиланский район был оккупирован вооруженными силами Армении 30 октября 1993 года. На момент оккупации помимо райцентра с одноименным названием, в районе имелись 5 поселков и 79 сел. В результате 27-летней оккупации богатства Зангилана были разграблены, инфраструктура полностью уничтожена, населенные пункты подверглись вандализму, дома, исторические памятники полностью разрушены, а сады и леса были вырублены.
Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, ежегодно 20 октября отмечается День города Зангилан.