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Минуло четыре года со дня освобождения города Губадлы

Минуло четыре года со дня освобождения города Губадлы Сегодня четвертая годовщина освобождения города Губадлы от армянской оккупации.
Карабах
25 октября 2024 г. 00:00
Минуло четыре года со дня освобождения города Губадлы

Сегодня четвертая годовщина освобождения города Губадлы от армянской оккупации.

Как сообщает Report, 25 октября 2020 года победоносная азербайджанская армия освободила город Губадлы, и спустя почти 30 лет на этих территориях вновь начал развеваться азербайджанский триколор.

В этот день президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил об освобождении от оккупации нескольких сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также города Губадлы.

Медалью "За освобождение Губадлы" были награждены 5 876 военнослужащих ВС АР, участвовавших в боевых операциях по освобождению Губадлинского района и проявивших личный героизм и мужество.

Напомним, что Губадлинский район был образован как административная единица в 1933 году. Однако спустя 30 лет он был упразднен, а его территория включена в состав Зангиланского района. В 1964 году район был вновь выделен как самостоятельная административная единица.

31 августа 1993 года Губадлы был оккупирован вооруженными силами Армении. На момент оккупации в состав района входили один город, 93 села и 31 административно-территориальная единица.

Рельеф района преимущественно гористый. Территория включает юго-западную (гора Топагадж - 2 010 м, Пирдаг - 1 316 м) часть Карабахского хребта, восточную (гора Гартис - 1 277 м) часть хребта Бергюшад и юго-восточную (гора Гурбантепе - 1 075 м) часть Карабахского плато.

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года 25 октября ежегодно отмечается как День города Губадлы.

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Версия на азербайджанском языке Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olunmasından 4 il ötür

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