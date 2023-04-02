Минуло 7 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской армии

10:31

Сегодня исполняется очередная годовщина апрельских боев.

Как напоминает Report, с начала боев, увенчавшихся исторической победой Азербайджанской армии, минуло 7 лет.

Так, с середины марта 2016 года участились армянские провокации на линии фронта, а в ночь с 1 на 2 апреля массированному обстрелу со стороны противника подверглись позиции Азербайджанской армии по всей протяженности линии соприкосновения войск и наши населенные пункты. Провокации продолжались до 5 апреля, армяне интенсивно нарушали режим прекращения огня, в результате чего потери понесла Азербайджанская армия, были убитые и раненые и среди гражданского населения.

Азербайджанская армия нанесла ответные удары по армянским позициям и пошла в стремительное контрнаступление. В результате было освобождено более 2 000 гектаров азербайджанских земель, установлен оперативный контроль над довольно обширной территорией.

От вражеских сил были полностью очищены высоты в окрестностях села Талыш Геранбойского района, создававшие потенциальную опасность для города Нафталан.

С целью защиты города Горадиз от вражеской угрозы Азербайджанская армия взяла контроль над стратегически важной высотой Лелетепе в направлении Физулинского района.

В боях были уничтожены 320 армянских военнослужащих, более 500 военных получили ранения.

За героизм и отвагу, проявленные при отстаивании территориальной целостности Азербайджана, предотвращении вооруженных провокаций, совершенных армянскими оккупантами на линии соприкосновения войск 2-5 апреля 2016 года, и отражении нападений противника на мирное население, 19 апреля 2016 года распоряжениями президента Азербайджана почетными званиями, орденами и медалями были награждены особо отличившиеся в апрельских боях военнослужащие нашей армии.

За заслуги перед Отечеством участникам боев были присвоены почетные звания “Национальный Герой Азербайджана”, вручены ордена “Флаг Азербайджана” и “За заслуги перед Отечеством”, медали “За Родину”, “За отвагу” и “За военные заслуги”.

Освобожденное село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района было восстановлено, заново отстроено, и люди, изгнанные из родных краев, смогли спустя много лет вернуться на свои исконные земли. Была возведена мечеть, действует религиозная община сельской мечети Джоджуг Мерджанлы.

Апрельские бои продемонстрировали мощь Азербайджанской армии, а мифы о непобедимости армянской армии были развенчаны. А 27 сентября 2020 года в ответ на очередную армянскую военную провокацию началась Отечественная война.

Под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева были освобождены земли, находившиеся под армянской оккупацией почти 30 лет. В течение 44 дней были освобождены 5 городов, 4 поселка и 286 сел, в том числе город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз и 52 села района, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, 3 села Лачынского района, несколько стратегических высот в направлении Агдере и Муровдага, а также высоты Бартаз, Сыгырт, Шюкюратаз и еще 5 безымянных высот в Зангилане.

Радостную весть об освобождении наших земель от оккупации азербайджанскому народу сообщил президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев.

10 ноября президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении было подписано заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Этот документ стал олицетворением капитуляции Армении, не сумевшей что-либо противопоставить Азербайджанской Армии на поле боя.

В соответствии с заявлением от 20 ноября Агдамский, 25 ноября Кяльбаджарский и 1 декабря 2020 года Лачынский районы были возвращены Азербайджану без единого выстрела. Таким образом, была восстановлена территориальная целостность Азербайджана и многолетний нагорно-карабахский конфликт канул в лету.

А в конце марта 2022 года под полный контроль Азербайджана перешло село Фаррух Ходжалинского района и окрестные высоты.

В августе 2022 года Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию против незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. В результате операции под названием "Возмездие" были взяты под контроль высоты "Гырхгыз", "Сарыбаба" и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа.

В результате столкновений, произошедших 13-14 сентября из-за провокации Армении, противоположная сторона понесла большие потери в живой силе и технике. Эти бои завершились отступлением Армении.

В марте текущего года в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачынской дороги взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачынского района.

Карабах – это Азербайджан!