Минуло 6 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской Армии

Сегодня исполняется очередная годовщина апрельских боев.

Сегодня исполняется очередная годовщина апрельских боев.

По сообщению Report, с начала боев, увенчавшихся исторической победой Азербайджанской Армии, минуло 6 лет.

Так, с середины марта 2016 года участились армянские провокации на линии фронта, а в ночь с 1 на 2 апреля массированному обстрелу со стороны противника подверглись позиции Азербайджанской Армии по всей протяженности линии соприкосновения войск и наши населенные пункты. Провокации продолжались до 5 апреля, армяне интенсивно нарушали режим прекращения огня, в результате чего потери понесла Азербайджанская Армия, были убитые и раненые и среди гражданского населения.

Азербайджанская Армия нанесла ответные удары по армянским позициям и пошла в стремительное контрнаступление. В результате было освобождено более 2 000 гектаров азербайджанских земель, установлен оперативный контроль над довольно обширной территорией.

От вражеских сил были полностью очищены высоты в окрестностях села Талыш Геранбойского района, создававшие потенциальную опасность для города Нафталан, а также населенный пункт Сейсулан.

С целью защиты города Горадиз от вражеской угрозы Азербайджанская Армия взяла контроль над стратегически важной высотой Лелетепе в направлении Физулинского района.

В боях были уничтожены 320 армянских военнослужащих, более 500 военных получили ранения.

За героизм и отвагу, проявленные при отстаивании территориальной целостности Азербайджана, предотвращении вооруженных провокаций, совершенных армянскими оккупантами на линии соприкосновения войск 2-5 апреля 2016 года, и отражении нападений противника на мирное население, 19 апреля 2016 года распоряжениями президента Азербайджана почетными званиями, орденами и медалями были награждены особо отличившиесяв апрельских боях военнослужащие нашей армии.

За заслуги перед Отечеством были присвоены почетные звания “Национальный Герой Азербайджана”, ордены “Флаг Азербайджана” и “За заслуги перед Отечеством”, медали “За Родину”, “За отвагу” и “За военные заслуги”.

Освобожденное село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района было восстановлено, был заново отстроен поселок и люди, изгнанные из родных краев, смогли спустя много лет вернуться на свои исконные земли. Была возведена мечеть, действует религиозная община сельской мечети Джоджуг Мерджанлы.

Апрельские бои продемонстрировали мощь Азербайджанской Армии. Мифы о непобедимости армянской армии были развенчаны. А 27 сентября 2020 года в ответ на очередную армянскую военную провокацию началась Отечественная война.

Под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева были освобождены земли, находившиеся под армянской оккупацией почти 30 лет. В течение 44 дней были освобождены 5 городов, 4 поселка и 286 сел, в том числе город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз и 52 села района, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, 3 села Лачинского района, несколько стратегических высот в направлении Агдере и Муровдага, а также высоты Бартаз, Сыгырт, Шюкюратаз и еще 5 безымянных высот в Зангилане.

Радостную весть об освобождении наших земель от оккупации азербайджанскому народу сообщил президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев.

10 ноября президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении было подписано заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Этот документ стал олицетворением капитуляции Армении, не сумевшей что-либо противопоставить Азербайджанской Армии на поле боя.

В соответствии с заявлением от 20 ноября Агдамский, 25 ноября Кяльбаджарский и 1 декабря 2020 года Лачынский районы были возвращены Азербайджану без единого выстрела. Таким образом, была восстановлена территориальная целостность Азербайджана и многолетний нагорно-карабахский конфликт канул в лету.

А в конце марта 2022 года под полный контроль Азербайджана перешло село Фаррух Ходжалинского района и окрестные высоты.

Карабах – это Азербайджан!