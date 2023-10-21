Минуло 3 года со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации

Сегодня - 21 октября - День освобождения поселка Миндживан Зангиланского района от армянской оккупации.

Сегодня - 21 октября - День освобождения поселка Миндживан Зангиланского района от армянской оккупации.

Как сообщает Report, со времени освобождения одного из древних населенных пунктов Азербайджана от армянских захватчиков прошло 3 года.

В этот же день в 2020 году, наряду с поселком Миндживан, были освобождены села Бабайлы, Учюнджю Агалы, Сарыл, Хумарлы, Гаджаллы, Хурама, Джахангирбейли, Турабад, Ичери Мушлан, Гыраг Мушлан, Меликли, Удгюн, Бахарлы Зангиланского района, села Балйянд, Папы, Тулус, Тинли Джебраильского района, села Геджягёзлю, Ашагы Сеидахмедли и Зяргяр Физулинского района.

На всех освобожденных территориях был водружен трехцветный флаг Азербайджана.

Согласно распоряжениям, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым 25 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года, группа военнослужащих была награждена медалями “За освобождение Зангилана”. Десятки тысяч военнослужащих проявили личное мужество и отвагу в боях по освобождению района, в том числе поселка Миндживан, и были удостоены этой награды.

8 ноября 2020 года в поселке Миндживан была открыта пограничная застава Государственной пограничной службы. Здесь был поднят Государственный флаг Азербайджана, и пограничники приступили к боевому дежурству.

26 апреля 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в Миндживане.

Отметим, что поселок Миндживан расположен на берегу реки Араз. Он был образован в 1795-1798 годах после переселения сюда семей из села Миндживан в Южном Азербайджане. В XIX веке в Зангезурском уезде были зарегистрированы две деревни под таким названием.

Миндживан был оккупирован вооруженными силами Армении в 1993 году. До оккупации на территории поселка располагались школы, библиотеки, детские сады, железнодорожная станция. После Первой Карабахской войны армяне разрушили все в поселке, разобрали железную дорогу. Часть рельсов была продана, другая использована для создания противотанковых укреплений.