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Минуло 13 лет с даты гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова

Минуло 13 лет с даты гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова Сегодня годовщина героической гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, проявившего безмерную доблесть в боях с армянскими захватчиками.
Карабах
18 июня 2023 г. 07:30
Минуло 13 лет с даты гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова

Сегодня годовщина героической гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, проявившего безмерную доблесть в боях с армянскими захватчиками.

Report напоминает, что со дня его гибели минуло 13 лет.

Мубариз Агакерим оглу Ибрагимов родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Билясуварского района. В 2005 году завершил ступень среднего образования и был призван на военную службу. Проходил ее в отряде особого назначения "Н"-ской воинской части Внутренних войск. Мубариз Ибрагимов завершил срочную действительную военную службу в 2007 году в звании сержанта.

Однако, 18 сентября 2009 года вновь был принят на действительную военную службу на добровольной основе, окончил курсы гизирей Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии, после завершения которых достойно и мужественно исполнял служебный долг на линии фронта в качестве заместителя командира роты мотострелкового батальона.

В ночь с 18 на 19 июня 2010 года Мубариз Ибрагимов уничтожил большое количество живой силы врага в сражениях в направлении села Чайлы Тертерского района. М.Ибрагимов стал шехидом в тяжелом неравном бою, длившемся около 5 часов.

Армянская сторона долгое время не возвращала тело военнослужащего.

Только после Астраханской встречи президентов Азербайджана, Армении и России армянская сторона 6 ноября вернула Азербайджану тела шехидов Мубариза Ибрагимова и старшего лейтенанта Фарида Ахмедова.

7 ноября 2010 года в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии прошла церемония прощания с Мубаризом Ибрагимовым. В тот же день он был похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.

За исключительные заслуги и храбрость, проявленные при защите независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики, президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о посмертном присвоении гизирю азербайджанской национальной армии Мубаризу Агакерим оглу Ибрагимову звания "Национальный герой Азербайджана" и увековечивании его памяти.

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Версия на азербайджанском языке Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun şəhid olmasından 13 il ötür

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