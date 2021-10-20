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Минул год со дня освобождения Зангилана 

Минул год со дня освобождения Зангилана  20 октября - День освобождения Зангилана от армянской оккупации. По сообщению Report, минул год со дня зачистки города от армянских захватчиков. 20 октября 2020 года Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу об
Карабах
20 октября 2021 г. 00:00
Минул год со дня освобождения Зангилана 

20 октября - День освобождения Зангилана от армянской оккупации.

Report напоминает, что минул год с того времени, как город и район был очищен от армянских захватчиков.

В этот день президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу объявил об освобождении города Зангилан и еще 6 сел района - Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифан и Муганлы.

20 октября были также освобождены села Дердчинар, Кюрдлер, Йухары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Йухары Айбасанлы Физулинского, Сафарша, Хасангайды, Фуганлы, Имамбаги, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли Джебраильского и Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли и Чинарлы Ходжавендского районов.

На всех освобожденных территориях был водружен трехцветный флаг Азербайджана.

Бои за Зангилан, увенчавшиеся победой Азербайджанской армии, - очередная славная страница в истории нашей страны и боевых операций на южном фронте, вдоль реки Араз.

23 декабря 2020 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Зангиланский район. Верховный Главнокомандующий поднял в Зангилане государственный флаг Азербайджана.

Согласно распоряжению главы государства группе отличившихся в боях военнослужащих была присвоена медаль “За освобождение Зангилана”.

Зангиланский район расположен в южной части Карабаха, на границе с Ираном. Население района площадью 707 квадратных км до оккупации составляло 45 тысяч человек.

Он был оккупирован вооруженными силами Армении 30 октября 1993 года. На момент оккупации помимо райцентра с одноименным названием, здесь располагались 5 поселков и 79 деревень. В результате 27-летней оккупации богатства Зангилана были разграблены, инфраструктура полностью уничтожена, населенные пункты подверглись вандализму, дома, исторические памятники полностью разрушены, сады и леса вырублены.

Карабах - это Азербайджан!

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Версия на азербайджанском языке Zəngilanın işğaldan azad olunmasından 1 il ötür

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